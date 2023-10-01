Из-за беспилотника шесть сочинских рейсов направили на запасные аэродромы

В Сочи шесть самолетов перенаправили на запасные аэродромы из-за беспилотника.

Вводилось ограничение полетов, указывает Газета.Ru.

Над территорией Краснодарского края средствами ПВО уничтожен беспилотный летательный аппарат, сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Сейчас авиаузел работает в обычном режиме.

Ранее более 10 пассажирских самолетов отправили на запасные аэродромы.

Речь идет о Центральном федеральном округе.

Росавиация сообщала о временном ограничении полеты во Внуково, Шереметьево и Домодедово, а также в аэропорт Жуковский.

Экипажи лайнеров, авиадиспетчеры и наземные службы аэропортов принимали все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.