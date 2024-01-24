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Происшествия

Из горящего деревянного дома спасли двух человек в Бийске

В Бийске утром 24 января сгорел частный деревянный дом, рассказали в Telegram-канале МЧС Алтайского края.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
СС0

Местные вызвали пожарных в 03:18. Когда приехали спасатели, огонь уже был на крыше, в здании находились люди. Возгорание произошло со стороны веранды, и путь к выходу отрезало.

Застрявших в доме мужчину и женщину спасли через оконный проем, рассказал начальник караула 20-й пожарно-спасательной части Александр Кутькин.

Огонь потушили на 60 кв.м. Пострадавших нет.

Специалисты выясняют причину возгорания.

Раннее altapress.ru сообщал об очередном пожаре в Белоярской крепости. И нам стало известно, свернут ли строительство объекта после происшествия.

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