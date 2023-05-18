19 мая
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Происшествия

Что известно об Иволгинском потрошителе, который убивал и насиловал барнаульских женщин

Кегашбек Орунбаев, маньяк по прозвищу Иволгинский потрошитель, рассказал корреспондентке "Комсомольской правды", как оказался в Барнауле и совершил свои первые убийства.

Нож. Преступник.
Нож. Преступник.
CC0

Как маньяк оказался в Барнауле?

Кегашбек Орунбаев родом из Киргзии и родился в Киргизской ССР в 1962 году. Сначала учился в техникуме, потом поступил на инженера-педагога в Минск. Тогда же начал насиловать соседок по общежитию, после того, как напивался.

Учебу Орунбаев не закончил и ушел со второго курса. Тогда знакомый посоветовал ему поехать в Барнаул. Он рассказал ему, что в Сибири хорошо платят.

Первые жертвы

Убивать Орунбаев начал в 26 лет. Первой жертвой Иволгинского потрошителя стала 23-летняя швея. Он подкараулил девушку, когда та возвращалась с ночной смены, затащил в кусты, ударил чем-то тяжелым и надругался. Убить ее маньяк не успел - спугнули.

Второй стала 17-летняя девушка. Она возвращалась с дискотеки и показалась маньяку слишком "взрослой, развратной". Он затащил ее за гаражи, где раздел, убил и изнасиловал. Тело подростка позже нашли прохожие.

Не избежала печальной части и 76-летняя пенсионерка в Новоалтайске, у которой он снимал комнату. Женщина отказала мужчине в близости, из-за чего маньяк взбесился и убил ее.

Жуткое прозвище

После "охоты" в Барнауле, убийца переехал в Бурятию. Там он продолжил свои зверства.

Жертвами Орунбева становились женщины, которые отказывали ему в близости. Тела некоторых он расчленял. Также правоохранители зафиксировали факты каннибализма.

За особо жестокие убийства в городе Нижняя Иволга он и получил свое прозвище.

Маньяка удалось задержать только в 2012 году, когда ему было уже за 50. Тогда его приговорили к первому пожизненному сроку.

Кегашбек Орунбаев
Кегашбек Орунбаев
СУ СК по Алтайскому краю

Зачем убивал?

Маньяк признался журналистке, что убивал исключительно "развязных" женщин.

"Вот знаете, я делю так: есть женщина, а есть самка. Женщин нужно уважать, как чистых, как мать, их сразу видно – смотришь и сразу хочешь уважать. Я таких не трогал. А есть такие… развязные, им лишь бы… Как сказать, скромности в них нет", - рассказал Орунбаев.

Семья убийцы

Несмотря на свою ругающую натуру, Орунбаев даже женился. У него есть сын. Однако родственники с ним не общаются.

"С женой я развелся, а сын отказался от моей фамилии. Мать и бабушка давно умерли. Родные братья… у нас были не близкие отношения, не было душевного общения", - рассказывал в интервью изданию маньяк.

Возвращение в Барнаул

Орунбаева этапировали в Барнаул из колонии "Черный дельфин" в мае 2022 года. Он признался в изнасиловании и убийстве 17-летней молодой девушки, его второй жертвы.

Дело не могли раскрыть почти 30 лет. Убийце дали 9,5 лет, их прибавят к двум пожизненным.

Находясь в барнаульском СИЗО, маньяк не терял времени и начал работать над трактатом об отмене абортов. С его слов, "убийца должен раскаяться и понять ценность человеческой жизни".

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