2 июня
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Происшествия

iPhone сотрудников "Лаборатории Касперского" заразились шпионской программой

Российский программист, один из ведущих мировых специалистов в сфере информационной безопасности Евгений Касперский заявил, что десятки iPhone сотрудников заражены шпионской программой, сообщает ТАСС.

iPhone 14 Pro.
iPhone 14 Pro.
unsplash.com

Заявление прозвучало после сообщения ФСБ. Цель кибератаки — незаметное внедрение шпионского модуля в гаджеты.

Действенного способа удалить программное обеспечение (ПО) пока не найдено.

Система является «черным ящиком», в котором годами могут скрываться шпионские программы».

Шпионское ПО получило название Triangulation, указывает bfm.ru.

Между тем российским пользователям стали приходить письма с предложением скачать программу для обновления системы безопасности устройства, сообщили эксперты "Лаборатории Касперского".

Специалисты зафиксировали уже несколько тысяч писем. В них предлагают якобы обезопасить устройство от угроз в интернете. Однако, отмечают в "Лаборатории Касперского", на самом деле за этой рекомендацией скрывается троянец-цифровальщик.

В сообщении указывают ссылку на скачивание продукта. После установки пользователи получают код, который "позволяет обнаружить и предотвратить атаку на устройство".

За возвращение доступа к данным злоумышленники просят порядка 1,2 млн рублей.

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