Инспектор ГИБДД на Алтае улучшил статистику за счет невиновных

Бывшего инспектора ДПС из Улаганского района Республики Алтай признали виновным в двух случаях служебного подлога, сообщает СУ СК по региону.

В январе 2023 года обвиняемый захотел искусственно улучшить свою статистику и показать ее эффективность.

Инспектор знал, что двое потерпевших не совершали никаких административных правонарушений на дороге, однако все равно вынес восемь постановлений.

Так, инспектор привлек к административной ответственности с назначением наказаний невиновных людей.

Суд назначил наказание бывшему сотруднику ДПС наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы в колонии-поселении, с лишением права занимать должности на госслужбе в системе правоохранительных органов РФ на три года.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Ранее сотрудники ГИБДД проводили акцию "подарок вместо штрафа" и поощрили законопослушных водителей.