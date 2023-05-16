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Происшествия

Гусеничный тягач насмерть раздавил мужчину в Алтайском крае

26-летнего мужчину насмерть задавил гусеничный тягач в одном из сел Тальменского района 9 мая, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Гусеничный тягач.
Гусеничный тягач.
СУ СК по Алтайскому краю

Погибший был работником базы отдыха в селе. Он находился с внешней стороны кабины движущегося тягача перед тем, как упасть под гусеницу.

В какой-то момент работник взялся за ветку дерева и потерял равновесие, упав на землю.

В итоге транспорт переехал мужчину - он скончался на месте от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Следователи устанавливают обстоятельства инцидента и ведут сбор и закрепление доказательств. Уже известно, что у тягача не было регистрационного знака.

Ранее во время уборки снега автогрейдер насмерть задавил трехлетнюю девочку.

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