21 января
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Происшествия

Группа алтайских аферистов обманывала пенсионеров

В Алтайском крае мошенники обманули 20 пенсионеров, сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Наручники. Преступник
Наручники. Преступник
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Четырежды судимый 32-летний барнаулец вместе с 41-летним подельником звонили пенсионерам и навязывали услуги по проверке работы электроприборов или диагностике пластиковых окон.

После 31-летний уроженец Новоалтайска приезжал к пожилым людям, замерял сетевое напряжение и информировал о проблемах в проводке, либо незаметно повреждал механизмы стеклопакетов. Аферист сообщал о необходимости замены сетевого оборудования или ремонта пластиковых окон. В случае отказа от электроприборов или ремонтных работ злоумышленник угрожал пенсионерам административными статьями.

Жертвами стали более 20 пенсионеров от 73 до 92 лет. Общая сумма ущерба — около 1 млн рублей.

В отношении преступников возбудили уголовные дела.

Ранее жительница Барнаула хотела заработать на бирже и отдала мошенникам более 1 млн рублей.

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