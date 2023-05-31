Голого малыша нашли ночью сотрудники круглосуточного магазина

Это случилось в Омске, сообщает РЕН ТВ.

Охранник рассказал, что в торговый зал пришел мальчик без одежды. Рассказать о себе ребенок ничего не мог. Мальчика направили с бригадой скорой медицинской помощи в дом ребенка.

Полицейские выяснили место проживания малыша.

В семье есть еще двое детей. Родители в документах органов опеки не фигурировали. Но после произошедшего мать мальчика поставили на профилактический учет.

Ранее голодная девочка плакала на балконе и звала на помощь. Ее заметил прохожий.

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, местный житель услышал плач ребенка и увидел — на балконе на высоте четвертого этажа стоит маленькая девочка.

Она просила еды и звала на помощь. Мужчина вызвал скорую и полицию. Прибывший на место наряд правоохранителей, обнаружил — дверь в квартиру заперта, полицейские обратились в МЧС.

Сотрудники пожарной охраны с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку вниз.

Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ребенок рассказал взрослым, что мама ушла из дома сутки назад, заперев ее в квартире. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.