1 июня
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Голого малыша нашли ночью сотрудники круглосуточного магазина

Голого трехлетнего мальчика обнаружили ночью сотрудники круглосуточного магазина.

Дети. Игрушки. Детский сад.
Дети. Игрушки. Детский сад.
СС0.

Это случилось в Омске, сообщает РЕН ТВ.

Охранник рассказал, что в торговый зал пришел мальчик без одежды. Рассказать о себе ребенок ничего не мог. Мальчика направили с бригадой скорой медицинской помощи в дом ребенка.

Полицейские выяснили место проживания малыша.

В семье есть еще двое детей. Родители в документах органов опеки не фигурировали. Но после произошедшего мать мальчика поставили на профилактический учет.

Ранее голодная девочка плакала на балконе и звала на помощь. Ее заметил прохожий.

Инцидент произошел в одном из спальных районов города, местный житель услышал плач ребенка и увидел — на балконе на высоте четвертого этажа стоит маленькая девочка.

Она просила еды и звала на помощь. Мужчина вызвал скорую и полицию. Прибывший на место наряд правоохранителей, обнаружил — дверь в квартиру заперта, полицейские обратились в МЧС.

Сотрудники пожарной охраны с помощью автолестницы поднялись на балкон и спустили девочку вниз.

Медицинская помощь ей не понадобилась.

Ребенок рассказал взрослым, что мама ушла из дома сутки назад, заперев ее в квартире. В отношении женщины составлен административный протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость