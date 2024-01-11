Фуру сдуло ветром в кювет в Алтайском крае

Возле погранпункта "Веселоярск" фура слетела в кювет. Как рассказали пограничники, произошло это при торможении.
Тем временем пробка из легковушек и грузовиков собралась в сторону села Шахи в Алтайском крае.
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После ночного дождя на дорогах Алтайского края ожидаемо появилась гололедица.
Возле погранпункта "Веселоярск" фура слетела в кювет. Как рассказали пограничники, произошло это при торможении.
Тем временем пробка из легковушек и грузовиков собралась в сторону села Шахи в Алтайском крае.
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