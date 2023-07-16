17 июля
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Происшествия

ФСБ опубликовала видео задержания неонацистов, готовивших покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ опубликовала видео задержания и допроса создателя неонацисткой группировки «Параграф-88». Об этом сообщают и публикуют кадры РИА Новости.

Кадры задержания подозреваемых в подготовке к покушению Собчак и Симоньян
Кадры задержания подозреваемых в подготовке к покушению Собчак и Симоньян
FSB.ru

На видео создатель неонацистской группировки "Параграф-88" рассказывает, что сначала участники клеили листовки с главой военной разведки Украины. Затем они получили задание на убийства Симоньян и Собчак от СБУ.

За каждое убийство подозреваемым обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей. Также за разведку местности им заплатили по 20 тыс. рублей.

Также ФСБ предоставила кадры оперативной видеосъемки. На них показали задержание троих молодых людей в квартирах, а также изъятую в числе прочего символику неонацистов и украинских националистов.

15 июля басманный суд Москвы 15 июля арестовал семерых членов националистических организаций. Им предъявлено обвинение в хулиганстве. Среди фигурантов дела есть несовершеннолетние.

В ходе допроса у задержанных изъяли автомат Калашникова и 90 патронов к нему, которые участники группировки предварительно закопали.

Подробнее о происшествии - в материале altapress.ru.

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