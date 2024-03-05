Физрук на перемене выбил зубы школьнику

Во время перемены один из младшеклассников спрятался и хотел напугать одноклассников.

Ребенок внезапно выскочил прямо перед учителем физкультуры. Тот от неожиданности рефлекторно выставил руку и попал по лицу школьника. Мальчик лишился двух зубов, указывает Газета.Ru.

Родители отвезли школьника в травмпункт. А после написали заявление в полицию.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее педагог 27 раз уколола школьника циркулем за плохое поведение. Это произошло в школе поселка Малышев Свердловской области.

Мальчик случайно поранил одноклассницу циркулем. На уроке, педагог забрала у второклассника циркуль, сказала ему встать из-за парты и, держа руку школьника, начала колоть ее иглой и повторять вопрос: «Тебе нравится?».

Дома отец узнал о ситуации от мальчика и повез его в травмпункт. Там обработали раны и передали информацию в полицию. Всего у ребенка зафиксировали 27 уколов

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