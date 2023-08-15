Фигурант уголовного дела о резонансной драке на Старом базаре устроил пьяное ДТП накануне суда

Однако за устроенное ДТП и несколько других правонарушений Дмитрий Лопатин получил лишь административный штраф, сообщает " Атмосфера ".

10 августа Лопатин в пьяном виде в компании с еще двумя людьми устроил ДТП, врезавшись в служебный автомобиль кинологов возле СИЗО №1.

До этого обвиняемый успел справить нужду перед стенами изолятора и игнорировал замечания правоохранителей, устроив с ними перепалку.

Примечательно, что в этом СИЗО находится пострадавший по предыдущему уголовному делу Дмитрия Лопатина - Михаил Старцев.

Прибывшие после ДТП полицейские с трудом увезли мужчину в изолятор.

ДПС. Анна Зайкова, altapress.ru.

Напомним, летом 2020 года Михаил Старцев с двумя спутницами подъехал к кафе. Когда он выходил из автомобиля, его тут же атаковал Дмитрий Лопатин, который агрессивно вел себя весь вечер.

Старцев смог дать отпор, но Лопатин достал биту. Досталось даже девушкам. У пострадавшего же мужчины остались перелом и многочисленные ссадины.

В какой-то момент в драку вмешалась супружеская пара Рохловых, которая поддержала Лопатина, не разобравшись в причине конфликта. Старцев ударил Павла Рохлова в челюсть, тот рухнул на асфальт и скончался.

Суд признал Старцева виновным в смерти мужчины и приговорил к шести годам в колонии строгого режима. При этом роль в инциденте Лопатина правоохранители долго не рассматривали, возбудив уголовное дело лишь в конце 2022 года.

Лопатина обвиняют в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью из хулиганских побуждений с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Ему грозит до пяти лет тюрьмы. Очередное заседание состоится сегодня, 15 августа.

При этом Лопатина в 2011 году уже обвиняли в ограблении чужой машины - он похитил панель от магнитофона стоимостью 1 тыс. рублей и наличные - 7,5 тыс. рублей

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