4 февраля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Происшествия

Фельдшер из Белокурихи передавал данные об умерших агентству ритуальных услуг

Местный предприниматель использовал информацию от медперсонала в коммерческих целях, сообщает СУ СК по Алтайскому краю.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
CC0

Мужчина боролся с конкуренцией — первым узнавал о кончине людей и оперативно предлагал услуги по организации похорон родственникам умерших.

Доступ к данным системы, где числятся умершие, предпринимателю предоставил знакомый фельдшер. Бизнесмен пользовался этим на протяжении полутора лет, пока его не поймали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее алтайские таможенники пресекли попытку взятки в размере 1 тыс. долларов

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость