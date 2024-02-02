Фельдшер из Белокурихи передавал данные об умерших агентству ритуальных услуг

Местный предприниматель использовал информацию от медперсонала в коммерческих целях, сообщает СУ СК по Алтайскому краю .

Мужчина боролся с конкуренцией — первым узнавал о кончине людей и оперативно предлагал услуги по организации похорон родственникам умерших.

Доступ к данным системы, где числятся умершие, предпринимателю предоставил знакомый фельдшер. Бизнесмен пользовался этим на протяжении полутора лет, пока его не поймали сотрудники УФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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