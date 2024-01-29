29 января
﻿
Происшествия

Фальшивомонетчики продолжают обманывать барнаульские магазины

Накануне в магазине "Альтерра у дома" мужчина с женщиной хотели обмануть продавца. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".

Деньги.
Деньги.
Фото: ru.freepik.com, автор wirestock.

Действовали они следующим образом: взяли дешевый товар и пытались получить сдачу с двухтысячной купюры, при этом не передав деньги.

Сначала мужчина показал купюру, затем отвлек внимание продавца вытряхиванием из портмоне мелочи и разговором (просил дать сдачу именно мелкими купюрами). Далее он незаметно уронил деньги на пол, а девушка незаметно подняла их.

Продавец потребовала отдать деньги, чтобы насчитать сдачу. Однако купюра не прошла проверку детектором, и пара быстро скрылась.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги голосом Блиновской.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость