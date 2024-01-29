Фальшивомонетчики продолжают обманывать барнаульские магазины

Накануне в магазине "Альтерра у дома" мужчина с женщиной хотели обмануть продавца. Об этом сообщает "ЧБ Барнаул".

Действовали они следующим образом: взяли дешевый товар и пытались получить сдачу с двухтысячной купюры, при этом не передав деньги.

Сначала мужчина показал купюру, затем отвлек внимание продавца вытряхиванием из портмоне мелочи и разговором (просил дать сдачу именно мелкими купюрами). Далее он незаметно уронил деньги на пол, а девушка незаметно подняла их.

Продавец потребовала отдать деньги, чтобы насчитать сдачу. Однако купюра не прошла проверку детектором, и пара быстро скрылась.

Ранее сообщалось, что мошенники выманивают деньги голосом Блиновской.

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