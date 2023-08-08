Фальшивые посылки. Подростки все чаще попадаются на уловки недобросовестных работодателей

Молодой человек из Бийска хотел устроиться на работу. Он нашел подработку курьером, где предлагали 3-5 тыс. рублей за один заказ.

Мама несовершеннолетнего захотела помочь сыну и поехала с ним на нужный адрес. Там их ждал водитель такси и передав посылку попросил пересчитать день. В пакете оказалось 100 тыс. рублей.

Заказчики сказали, что деньги нужно будет перевести на продиктованный ими номер. Мама мальчика сразу же поняла что дело нечисто и обратилась в полицию.

Позже выяснилось, что купюры оказались похищенными. Оказалось, что накануне женщина стала жертвой мошенников, которые действовали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Именно она по указанию звонивших передала таксисту 100 тыс. рублей.

Благодаря бдительности мамы и сына злоумышленники не смогли довести дело до конца. За содействие полиции в ведомстве подростка решили наградить, сообщает Бийский рабочий.

Ранее алтайского шамана арестовали в Подмосковье за мошенничество в особо крупном размере