Тягун, эвакуация военного городка, пропавшие без вести: какие последствия от "турецкого урагана" ощутили россияне

Штормовое предупреждение из-за урагана действует на юге России — в Крыму, Краснодарском крае, на Кавказе.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил понедельник — 27 ноября — выходным днем. Власти попросили жителей Крыма без необходимости не выходить на улицу. На полуострове ожидаются дожди со снегом на фоне ураганного ветра. Без света остались почти полмиллиона человек, указывает РБК.

Пострадавшие

Мужчина пропал без вести во время сильного шторма в Крыму, сообщает Telegram-канал SHOT. Он пошел смотреть на волны. Непогода помешала начать поиски. Они начнутся после нормализации погодных условий, указывает Lenta.ru. Во время шторма в Крыму пострадали семь человек, двоих госпитализировали, пишут "Известия". Но, по всей вероятности, эта цифра не окончательная.

Маяк и городок

Эвакуация проходит в военном городке рядом с Херсонесским маяком. Спасатели сразу не добрались до военного городка, так как дорогу затопило. А в воде лежал провод под напряжением.

Город-курорт

В Сочи из-за падения деревьев на контактную линию железнодорожных путей произошла задержка пассажирских поездов. К утру движение восстановили. По сообщениям властей, с автомобильных дорог убрали поваленные деревья.

Аэропорт работает по фактической погоде. Многие рейсы перенаправляли на запасные аэродромы. По заявлению властей, пострадавших нет.

В Краснодарском крае действует семь штормовых предупреждений. А в районе Сочи ожидаются мощные снегопады.

Мощный шторм выбросил на мель торговое судно в Краснодарском крае. Судно находится в 100 метрах от одной из главных пешеходных улиц поселка Витязево Краснодарского края.

Тягун

На черноморском побережье действует тягун, природное явление оттока воды, принесенной к побережью волнами. Тягун может утащить человека или легкое судно глубоко в море.

Кавказ

Южная Осетия осталась без света из-за непогоды. В ночь на 27 ноября прекратила поступать электроэнергия из-за ураганного ветра в Северной Осетии, республика осталась без электроснабжения, сообщает ТАСС. Южная Осетия полностью обеспечивается электроэнергией за счет линии электропередачи из Северной Осетии. Произошло аварийное отключение.

Направление

Накануне вечером в Турции Эгейское и Средиземное моря вышли из берегов. Шторм двинулся на Крым, указывает Газета.Ru. Спасателям пришлось эвакуировать людей в Измире на лодках, указывает Газета.Ru.

Пролив Дарданеллы закрыли для движения судов с севера на юг. На Черном море тоже начался сильный шторм.

Отличие тайфуна от урагана

По прогнозу, в Крыму высота волн может достигать восьми метров.

В метеорологии и ураган, и тайфун называют циклонами, пишет nov-vremya.ru. Хотя отличие между явлениями все же есть, — оно заключается в мощности. Можно сказать, что тайфун — это постепенно развивающийся ураган.

В Керчи набережная уходит под воду.