Еще одно ощутимое землетрясение произошло в Сибири

Еще одно землетрясение произошло в Сибирском федеральном округе (СФО) 22 марта.

В этот раз эпицентр находился в Кузбассе. Магнитуда сейсмособытия составила 3,5, сообщает «Интерфакс».

Подземный толчок случился в 10:25 местного времени.

Также сейсмособытие случилось неподалеку от села Бельтир (Республика Алтай) 22 марта 01:54 местного времени. Магнитуда составила 3,8. Предварительно, погибших и пострадавших нет.

В зону эпицентра попали 6 населенных пунктов. Разрушений не зафиксировано.

А 18 марта ночью ощутимое землетрясение произошло у горнолыжного курорта в Сибири. Подземный толчок зарегистрирован недалеко от горнолыжного курорта Шерегеш (Кузбасс). Магнитуда сейсмособытия составила 3,2.

Между тем в зоне будущего мощного землетрясения за какое-то время до его возникновения появляется определенное затишье.

Затишье может продолжаться до самого возникновения разрушительного землетрясения.

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