Экстренно госпитализированы выпрыгнувшие из домов люди во время мощного подземного толчка

Пострадали восемь человек, сообщает ТАСС.
Трое людей получили травмы из-за того, что выпрыгнули со второго и третьего этажей жилых домов. Людей доставили в стационары города, указывает Газета.Ru.
Двух из трех пострадавших обследовали и отправили на амбулаторное лечение.
Врачи оценивают состояние третьего пациента как тяжелое. Пять человек получили травмы, выбегая из дома.
Ранее сообщалось, что люди выбегали из домов из-за мощного землетрясения в Алта-Ате. Магнитуда сейсмособытия составила 6,7.
Жители Алма-Аты массово выбегали из домов, испугавшись череды новых толчков — афтершоков.
Также в Казахстане жители ощутили толчки от разрушительного землетрясения в Китае. А землетрясение в Таджикистане магнитудой 7, 2 ощущалось в Алма-Ате.
В январе 2013 года в Алма-Атинской области произошло 12 землетрясений за сутки.
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