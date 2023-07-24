Экстренно госпитализировали из номера отеля звезду Голливуда

Депп не смог выступить на концерте из-за плохого самочувствия.
Причина произошедшего не разглашается менеджментом артиста.
Концерт отложили из соображений безопасности и здоровья 60-летнего голливудского актера, указывает Газета.Ru. По некоторым данным, актер находился в нетрезвом состоянии перед началом выступления.
Между тем в Алтайском крае нашлись свои Эмбер Херд и Джонни Депп. Судебные разборки в стиле звездных разбирательств между Эмбер Херд и Джонни Деппом разгорелись в Камне-на-Оби. Супруги решили выяснить, кто из них абьюзер.