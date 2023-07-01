2 июля
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Происшествия

Экс-директор социального центра Бийска три года отбирала премии у подчиненных

Бывший директор социального центра Бийска признана виновной в совершении должностных преступлений. Она отбирала премии подчиненных и трудоустраивала в организацию своих знакомых. Об этом сообщает СУ СК по региону.

Деньги.
Деньги.
unsplash.com

Установлено, что с 2017 по 2020 года директор социального учреждения требовала от подчиненных отдавать ей свои премии. За это время она получила от четырех сотрудников 200 тыс. рублей.

Также начальница в период с 2014 по 2021 год трудоустроила в организацию своих знакомых в качестве рабочих по обслуживанию зданий. Она изготовила фальшивые документы и подделала табель учета рабочего времени, якобы ее знакомые работали все это время.

В результате она присвоила более 750 тыс. рублей.

"Женщина признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата, совершенные в крупном размере) и ч.1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог)", - сообщают в ведомстве.

Суд приговорил бывшего директора к двум годам лишения свободы условно. Женщину лишили права занимать должности в государственных учреждениях и организациях в системе органов социального обслуживания на два года.

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