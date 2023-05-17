17 мая
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Происшествия

Экс-бойфренд Волочковой сильно избил свою 27-летнюю жену. Девушка в коме

Сергей Кузнецов, бывший молодой человек Анастасии Волочковой, избил молодую жену, сообщает Telegram-канал SHOT.

Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
Новый жених арендовал для Анастасии Волочковой остров в Турции.
t.me/volochkova_anastasiya

46-летний мужчина избил свою 27-летнюю жену Анастасию в квартире в Москве. Услышав крики девушки, соседи вызвали полицию и скорую. Она в реанимации.

У нее закрытая черепно-мозговая травма, внутреннее кровотечение в голове, ушибы, ссадины и синяки по всему телу. Сергея Кузнецова задержали. Известно, что до избиения супруги сильно поругались.

Волочкова познакомилась с Сергеем на программе "Давай поженимся" в 2021 году. Их роман закончился спустя пару месяцев.

Кузнецов нашел новую возлюбленную и поженился с ней в конце 2022 года. Жена Сергея работает тарологом онлайн.

Ранее Волочкова назвала Мальдивы своей дачей и попросила смириться с ее шикарной жизнью.

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