Двое рабочих погибли при осмотре канализационных колодцев в Бийске

Возбуждено уголовное дело по факту гибели двух работников МУП "Водоканал" города Бийска в Алтайском крае.

Днем 28 июля в канализационном колодце в поселке Сорокино Бийска обнаружили тела 32-летнего и 52-летнего работников МУП "Водоканал" без признаков насильственной смерти, говорится в сообщении регионального СКР.

Погибшие в рабочее время проводили плановый осмотр колодцев, чтобы выявить засоры и устранить при необходимости.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

Ранее стали известны подробности гибели пропавшего подростка в Алтайском крае. Региональный следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Правоохранители разбирались, как подросток оказался на огороженной территории без присмотра.