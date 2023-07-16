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Происшествия

Двое подростков упали с 30-этажного дома в Новосибирске - один погиб

Двое подростков сорвались вниз с 30-этажного дома во время строительных работ в Новосибирске 15 июля. Один из них погиб. Об этом сообщает Следком Новосибирской области.

Многоэтажное здание
Многоэтажное здание
freepik.com

По данным Следкома, 15 июля промышленный альпинист взял с собой двух подростков 15 и 17 лет. Они отправились к 30-этажному дому выполнять работы - юноши обрабатывали швы с внешней стороны.

По неустановленным причинам, подростки упали с 18 этажа. 15-летний парень скончался на месте, 17-летнего потерпевшего госпитализировали.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)". - сообщают в ведомстве.

Ранее вожатая ночью бросила 14 детей из Макеевки (ДНР) на ростовском вокзале. О произошедшем рассказала мать одного из детей. Подросток рассказал, что об их группе забыли, и их оставила на вокзале старшая вожатая, которая сопровождала их на отдых, пишет Газета.Ru.

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