Двое человек пострадали в жестком ДТП в Рубцовске

Иномарка попала в жесткое ДТП в Рубцовском районе вечером 6 июня. Пострадали водитель и пассажир. Об этом сообщает "Инцидент Рубцовск".

Авария произошла около 18:40 между поселком Чебуриха и Дальним.

Известно, что 35-летний водитель управлял автомобилем Mitsubishi Montero. Произошла авария, в результате которой автомобиль опрокинулся на проезжей части.

На опубликованных кадрах можно заметить, что крыша полностью смята, выбиты стекла.

В аварии пострадали водитель и его 26-летний пассажир. С тяжелыми травмами их госпитализировали.

Ранее прокурор Купинского района вместе с семьей разбился в аварии под Новосибирском. Погибла младшая дочка прокурора.