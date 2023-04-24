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Происшествия

Движение катеров и паромов остановили в Севастополе

Утром 24 апреля два беспилотника атаковали акваторию Севастополя.

Дроны. Беспилотники.
Дроны. Беспилотники.
СС0

Движение судов остановили, пишет LIFE. В частности, морской пассажирский транспорт.

Для перевозки пассажиров запущен наземный транспорт.

Стало известно, что Черноморский флот отражает атаку надводных беспилотников на внешнем рейде Севастополя, пишет LIFE. Один надводный дрон был уничтожен силами по противоподводно-диверсионному обеспечению, второй взорвался сам. Объекты повреждений не получили.

Ранее беспилотники атаковали Севастополь. Сработала система ПВО. Российский флот уничтожил три беспилотника над городом. Дроны пытались проникнуть в бухту. Моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия.

Сообщалось, что два беспилотника упали на территории воинской части в Крыму. Один взорвался.

Также два беспилотника попытались атаковать нефтебазу в Туапсе ночью. Нефтехранилище не пострадало, но начался пожар в хозяйственном строении.

Между тем у рухнувшего рядом со станцией «Газпрома» беспилотника нашли взрывчатку. Аппарат нашли примерно в 10 метрах от забора газовой компрессорной станции в Коломенском районе у деревни Губастово.

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