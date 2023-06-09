12 июня
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Происшествия

Две юных сибирячки на карусели получили травмы. Возбуждено уголовное дело

Накануне в парке развлечений Новосибирска девочки 6 и 11 лет из-за резкого экстренного торможения получили травмы, сообщает "Интерфакс".

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Девочки ударились об элементы карусели.

Пострадавших доставили в клинику и оказали медпомощь.

Работа аттракциона на время проверки приостановлена. Следователи возбудили уголовное дело.

Ранее в Новоалтайске вынесли приговор хозяину веревочного парка, где чуть не задохнулась 11-летняя девочка. В 2017 году предприниматель арендовал участок земли и создал там "Веревкино-Парк". Аттракционы нарушали технику безопасности. В июне 2022 года на работу устроили несовершеннолетнюю девушку 2005 года рождения. Она не прошла обучение, ее не проинструктировали.Днем 22 июня 2022 года на аттракцион пустили 11-летнюю девочку, которая при прохождении этапа "тарзанка" запуталась в страховке и получила травму шеи.

Суд признал бизнесмена виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья. Ему назначили наказание в виде 150 часов обязательных работ.

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