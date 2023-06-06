Две машины загорелись в Алтайском крае из-за жары

В Алтайском крае из-за палящего солнца вспыхнули два автомобиля, пишет "Наш Бийск".

В 10:00 на берегу озера в Егорьевском районе загорелся автомобиль. Пламя быстро распространилось на сухую траву и лес.

Предварительная причина пожара — неисправность систем, механизмов и узлов транспортного средства.

Такое же происшествие случилось и в Каменском районе, рядом с селом Рыбное. Автомобиль загорелся у отдыхающих в лесу, появилась угроза лесного пожара.

В результате пожарные оперативно ликвидировали огонь и предотвратили негативные последствия.

Ранее в Республике Алтай загорелась сауна на турбазе.