12 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Двадцать кошек целый месяц жили взаперти с телом умершей хозяйки в Кемерово

Двадцать кошек на протяжении месяца жили в запертой квартира с телом умершей хозяйки в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Кот.
Кот.
Дмитрий Кудрявцев.

Женщина скончалась в собственной квартире, однако о ее смерти никто не знал. По всей видимости, женщина была одинока, так как на протяжении месяца никто не заметил ее пропажи.

Соседи заподозрили что-то неладное спустя месяц, когда почувствовали невыносимый запах из квартиры. Они позвонили в полицию.

Внутри квартиры сотрудников правоохранительных органов ждал настоящий кошмар. Двадцать кошек и котов скитались по квартире от голода и обезвоживания и ели тело хозяйки.

Животные в ужасном состоянии, сообщает источник. Волонтеры подкармливают их и ищут новые дома. Однако неизвестный выпустил животных из квартиры, и теперь они бродят по подъезду дома.

Ранее барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак, которые не дают спокойно гулять людям в районе ВДНХ.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость