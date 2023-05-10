Двадцать кошек целый месяц жили взаперти с телом умершей хозяйки в Кемерово

Двадцать кошек на протяжении месяца жили в запертой квартира с телом умершей хозяйки в Кемерово. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Siberia.

Женщина скончалась в собственной квартире, однако о ее смерти никто не знал. По всей видимости, женщина была одинока, так как на протяжении месяца никто не заметил ее пропажи.

Соседи заподозрили что-то неладное спустя месяц, когда почувствовали невыносимый запах из квартиры. Они позвонили в полицию.

Внутри квартиры сотрудников правоохранительных органов ждал настоящий кошмар. Двадцать кошек и котов скитались по квартире от голода и обезвоживания и ели тело хозяйки.

Животные в ужасном состоянии, сообщает источник. Волонтеры подкармливают их и ищут новые дома. Однако неизвестный выпустил животных из квартиры, и теперь они бродят по подъезду дома.

Ранее барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак, которые не дают спокойно гулять людям в районе ВДНХ.