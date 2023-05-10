Двадцать кошек целый месяц жили взаперти с телом умершей хозяйки в Кемерово

Женщина скончалась в собственной квартире, однако о ее смерти никто не знал. По всей видимости, женщина была одинока, так как на протяжении месяца никто не заметил ее пропажи.
Соседи заподозрили что-то неладное спустя месяц, когда почувствовали невыносимый запах из квартиры. Они позвонили в полицию.
Внутри квартиры сотрудников правоохранительных органов ждал настоящий кошмар. Двадцать кошек и котов скитались по квартире от голода и обезвоживания и ели тело хозяйки.
Животные в ужасном состоянии, сообщает источник. Волонтеры подкармливают их и ищут новые дома. Однако неизвестный выпустил животных из квартиры, и теперь они бродят по подъезду дома.
Ранее барнаульцы пожаловались на стаю бродячих собак, которые не дают спокойно гулять людям в районе ВДНХ.