27 мая
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Происшествия

Два теплохода столкнулись на реке в Сибири

Теплоход "Василий Дубровский" столкнулся с судном "Сергей Похабов".

Столкновение судов.
Столкновение судов.
epp.genproc.gov.ru

Инцидент случился на реке Лена в Иркутской области, пишет irkutskmedia.ru.

Судна получили повреждения корпусов, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

Ранее силовики начали проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле.

Плавучее кафе-барракуда, состоящее из теплохода и баржи-площадки, выполняло прогулочный рейс от барнаульского Речного вокзала вверх по течению Оби.

Из-за резко начавшегося грозового шторма судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста.

После этого баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. Оттуда пассажиров доставили в речпорт с помощью теплохода "Москва" и самоходного парома "Мурена".

По предварительной информации, пострадали 15 человек. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. ЧП случилось в 2018 году.

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