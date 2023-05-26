Два теплохода столкнулись на реке в Сибири

Инцидент случился на реке Лена в Иркутской области, пишет irkutskmedia.ru.

Судна получили повреждения корпусов, пострадавших нет. Разлива топлива не произошло.

Ранее силовики начали проверку по факту столкновения плавучего кафе с опорой моста в Барнауле.

Плавучее кафе-барракуда, состоящее из теплохода и баржи-площадки, выполняло прогулочный рейс от барнаульского Речного вокзала вверх по течению Оби.

Из-за резко начавшегося грозового шторма судно потеряло управление и столкнулось с опорой Нового моста.

После этого баржа со 120 пассажирами оторвалась от теплохода и самосплавом причалила к противоположному берегу. Оттуда пассажиров доставили в речпорт с помощью теплохода "Москва" и самоходного парома "Мурена".

По предварительной информации, пострадали 15 человек. Им оказали медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась. ЧП случилось в 2018 году.