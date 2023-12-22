"Два разных мира". Что известно о "голой вечеринке" Ивлеевой и как на это отреагировали звезды

Блогер Анастасия Ивлеева устроила вечеринку в клубе Mutabor, главной особенностью которой был «почти голый» дресс-код. В клуб она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие. Однако вечеринка вызвала сильный общественный резонанс и подозрения на пропаганду ЛГБТ*. О том, что происходило в клубе и как на это отреагировали знаменитости, расскажет altapress.ru .

Кто был на вечеринке

На первой части вечеринки присутствовали Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская и другие известные лица. В VIP-комнате также можно заметили Джигана, Ксению Собчак, Глюкозу и других.

Ивлеева встречала гостей в черном пеньюаре и туфлях на высокой платформе. Изюминкой образа было бриллиантовое колье на нижнем белье блогерши.

Звездой вечера стал рэпер VACIO, на теле которого был только один элемент одежды — носок.

Реакция общественности

О скандальной вечеринке высказались многие депутаты и журналисты. Ивлееву обвинили в том, что она проводит такую вечеринку во время СВО, когда на фронте ежедневно погибают люди.

«Два видео, два мира. Первый — молебен штурмов перед боем под Авдеевкой. Кто-то на видео не вернется из боя. Второй — всякая шваль куражится в Москве, хвастается бриллиантовым колье за 23 миллиона на заднице. У них все будет хорошо, молотят корпоративы перед Новым годом», — написал военный журналист Роман Сапоньков.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина назвала вечеринку циничной и заявила,что это «выстрел в ногу» политике, которую проводит государство.

«Проводить такие мероприятия в то время, когда гибнут наши ребята на СВО и многие дети теряют отцов, — цинично. Наши бойцы на фронте сражаются точно не за это. Оставаться при этом лицами российских соцсетей и госканалов — как минимум странно. Таким людям должен быть объявлен бойкот, причем на государственном уровне», — сказала она.

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил вырезать из эфиров главных телеканалов страны участников «голой вечеринки». Соответствующее письмо он направил руководству Первого канала, ВГТРК и НТВ.

Вторая часть

"Голая вечеринка" продолжалась два дня. На второй день уже мог попасть любой желающий: билет стоил 2,5 тыс. рублей, а VIP-комната на 10 человек — 1 млн рублей. При этом наличие билета не гарантировало прохождения фейсконтроля.

Однако силовики заблокировали вход в клуб Mutabor. Предположительно, они проверяли заведение на пропаганду ЛГБТ*. Начало вечеринки задержали на час.

Ивлеева же вышла к гостям спустя четыре часа после начала. Также она отказалась отвечать на вопрос журналиста о последствиях «голой вечеринки».

*Движение признано экстремистским на территории РФ.