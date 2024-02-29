Два конфликта в трамвае произошли за сутки в Барнауле, один из них — избиение кондуктора

Пассажир трамвая избил кондуктора в Барнауле вечером 28 февраля. А утром 29 мужчина обматерил девушек. Об этом сообщают очевидцы в паблике "Инцидент Барнаул" .

Причина первого конфликта не уточняется. Судя по видео, пассажир вел себя агрессивно, матерился и избил кондуктора до крови.

Кондуктор призывал мужчину прекратить. Неизвестно, вызвал ли кто-нибудь полицию и скорую.

Конфликт произошел в вагоне на ул. Попова. Номер трамвая не сообщили.

Второй случай произошел утром в трамвае №5 мужчина обматерил двух девушек. По словам очевидцев, они громко разговаривали.

В комментариях некоторые барнаульцы встали на сторону мужчину.

"А что правда, то правда, последнее время никто громкость не убавляет ни в очереди у кабинета врача, ни в общественных местах", — написала женщина.

Самое важное - в нашем Telegram-канале