Два грузовика попали в ДТП, потому что один не уступил другому на алтайской трассе

ДТП произошло на трассе Бийск - Барнаул около 9:30 на 324 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Зонального района.
63-летний водитель управлял "КамАЗом" и выезжал с второстепенной дороги К-57 на главную. В это же время по дороге Р-256 от Бийска в сторону Барнаула ехал грузовик MAN с прицепом Schmitz. Им управлял 37-летний водитель.
"КамАЗ" не уступил дорогу грузовику MAN, автомобили столкнулись и улетели в кювет.
В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
Ранее на той же трассе внедорожник сбил лося, выбежавшего на дорогу.