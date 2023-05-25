Два грузовика попали в ДТП, потому что один не уступил другому на алтайской трассе

Два грузовика - "КамАЗ" и MAN попали в ДТП и улетели в кювет на алтайской трассе 25 мая. Об этом сообщает "Инцидент Барнаул" со ссылкой на ГУ МВД по региону.

ДТП с двумя грузовиками на алтайской трассе

ДТП произошло на трассе Бийск - Барнаул около 9:30 на 324 км автодороги Р-256 «Чуйский тракт» Зонального района.

63-летний водитель управлял "КамАЗом" и выезжал с второстепенной дороги К-57 на главную. В это же время по дороге Р-256 от Бийска в сторону Барнаула ехал грузовик MAN с прицепом Schmitz. Им управлял 37-летний водитель.

"КамАЗ" не уступил дорогу грузовику MAN, автомобили столкнулись и улетели в кювет.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

Ранее на той же трассе внедорожник сбил лося, выбежавшего на дорогу.