Два человека погибли при обрушении балкона в Крыму

Погибли два человека.
ЧП случилось на шестом этаже многоквартирного дома, указывает "Фонтанка". Жильцы квартиры во время работ срезали пожарную лестницу. Выяснилось, что она в том числе служила опорой. Балкон обрушился.
Погибли 55-летний мужчина и 44-летняя женщина. Еще одна женщина при падении смогла зацепиться за арматуру, госпитализирована.
Ранее три человека погибли из-за обрушения балкона в городе-курорте.
Все трое находились в квартире, которую снимали. Они вышли на балкон и он обрушился.
Дом не аварийный. Построен 64 года назад. На месте работали экстренные службы города.
Также потолок рухнул в подъезде в барнаульском доме-памятнике.