ДТП с вылетом в кювет произошло в Алтайском крае

На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и МЧС.
О пострадавших неизвестно.
Подробности происшествия уточняют.
Ранее на Алтае грузовик провалился в канаву. Водителю помог проезжающий мимо трактор.
Авария произошла на трассе Барнаул — Бийск, сообщает "В Курсе 22".
На месте происшествия работают сотрудники полиции, медики и МЧС.
О пострадавших неизвестно.
Подробности происшествия уточняют.
Ранее на Алтае грузовик провалился в канаву. Водителю помог проезжающий мимо трактор.
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