Легковушка въехала в остановку в Барнауле

У автомобиля повреждена вся передняя часть.
О подробностях аварии и пострадавших неизвестно.
Ранее на этом месте уже происходило ДТП — у ТЦ Первомайский автомобиль въехал в трамвайную остановку, сломав металлическое ограждение.
На пр. Красноармейском легковой автомобиль въехал в ограждение, сообщает "Инцидент Барнаул".
У автомобиля повреждена вся передняя часть.
О подробностях аварии и пострадавших неизвестно.
Ранее на этом месте уже происходило ДТП — у ТЦ Первомайский автомобиль въехал в трамвайную остановку, сломав металлическое ограждение.
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