ДТП с перевертышем произошло в Алтайском крае

Очевидцы заметили перевертыш в районе села Калиновка.
Пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняют.
Ранее трамваи в Барнауле встали на проспекте Строителей, людей высадили.
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Авария случилась на Змеиногорской трассе, сообщает "Инцидент Рубцовск".
Очевидцы заметили перевертыш в районе села Калиновка.
Пострадавших нет.
Подробности происшествия уточняют.
Ранее трамваи в Барнауле встали на проспекте Строителей, людей высадили.
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