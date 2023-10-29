31 октября
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Происшествия

«Друзья, любовники и кое-что ужасное»: о пагубных привычках и остановке сердца ранее рассказал Мэттью Перри

Актерское сообщество Голливуда в шоке — найден мертвым в своем доме в джакузи 54-летний Мэттью Перри.

Голливуд.
Голливуд.
Открытые источники.

Армии поклонников он известен по роли Чендлера Бинга в ситкоме «Друзья».

Пока точная причина смерти не указывается. Однако СМИ уже сообщили — наркотических средств на месте ЧП не обнаружено. Следов насильственной смерти на теле нет.

Кто обнаружил

Актер вернулся домой после игры в пиклбол и отправил своего помощника с поручением. Когда тот вернулся через два часа, обнаружил Перри без сознания и вызвал 911.

На месте работают полицейские.

Миллионы

В начале карьеры артист пристрастился к запрещенным веществам. Как рассказывал сам Перри, он страдал от наркотической зависимости с 14 лет. За годы борьбы с ней он потратил порядка 9 млн долларов на реабилитацию и поддержание трезвости, указывает Lenta.ru.

Мемуары

В своих мемуарах «Друзья, любовники и кое-что ужасное» актер рассказал, что едва не скончался из-за разрыва толстой кишки.

Пять лет назад он провел две недели в коме и пять месяцев в клинике.

Также он рассказал о пережитой остановке сердца. Это произошло во время лечения от алкогольной и опиоидной зависимости в частной швейцарской клинике. Сердце актера остановливалось на пять минут.

Обсуждение в сети

В последние годы жизни актер вызывал беспокойство у поклонников. Его внешний вид становился причиной бурных обсуждений в сети — располневший и неопрятно одетый Перри часто попадал в объективы папарацци.

Пэрри никогда не был женат.

Ситком

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась в 1994 году.

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