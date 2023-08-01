Дроны снова атаковали московские небоскребы

Мэр Москвы Собянин заявил, что столицу атаковали дроны. Несколько сбили, однако один долетел до той же башни "Москвы-Сити", что и 30 июля.

ТАСС сообщил, что пострадавшая башня - здание в "IQ-квартале", где расположен правительственный комплекс. В частности, там находятся Минцифры, Минэкономразвития и Минпромторг.

Как пишет агентство, взрывы были слышны также в Одинцово и Переделкино в Новой Москве. Там ПВО сбила два дрона. А тот, который рухнул в Сити, подавила система радиоэлектронной борьбы.

Аэропорт Внуково снова закрывали на прилет и вылет.

Напомним, что 30 июля очевидцы сняли, как дрон врезался в одну из башен Сити. Тогда пострадал охранник, а на улицах разлетелись листы бумаги с документами Минэкономразвития.

Сейчас же, предварительно, пострадавших нет.

Ранее после атаки беспилотников на столицу Путин дал ряд указаний.