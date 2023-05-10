Дом в Барнауле остался без фасада после обрушения

Как сообщают очевидцы, фасад обвалился у трехэтажного аварийного дома на ул. Смирнова, 83, передает " Инцидент Барнаул ".

Ответственные лица после инцидента просто подмели тротуар, сделав вид, что все нормально.

Дом находится прямо напротив сквера Химиков, в довольно проходимом месте города.

Здание ввели в эксплуатацию в 1956 году, а аварийным признали год назад - в 2022.

В последнее время разваливающиеся фасады становятся неприятной тенденцией для Барнаула.

Например, в конце апреля жильцов дома в центре города возмутил ремонт фасада, а точнее его отсутствие. Дыры в здании просто покрыли краской.

Незадолго до этого фасад другого жилого дома обвалился прямо над входом в продуктовый магазин.

А перед этим в течение двух недель сразу у двух домов-соседей по пр. Ленина обвалилась кирпичная кладка.

Оба построили с разницей в год, но один дом признали аварийным еще в 2022 году и оперативно расселили, а затем и снесли после обрушения.

А второе здание аварийным не признали. Вместо этого жильцам пообещали пересобрать обрушившееся место фасада.