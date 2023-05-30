Для атаки на Москву использовали новую модель дронов

Среди беспилотников, которые атаковали Москву утром 30 мая, есть новая модель, пишет SHOT.

Дрон - самолетного типа, это аэродинамическая схема "утка", двигатель внутреннего сгорания на бензине. Внутрь заложены кумулятивные — бронебойные — заряды КЗ-6.

На Ленинском проспекте Москвы здание оцеплено спецслужбами, на месте работают саперы. Это третий дом в Москве, где произошло ЧП с беспилотниками. По предварительной версии, это беспилотник самолетного типа по схеме "утка".

Дрон — с двигателем внутреннего сгорания,несет на себе кумулятивные заряды.

Между тем беспилотник, который врезался в многоэтажку на Профсоюзной в Москве, нес кумулятивный заряд КЗ-6. Он залетел в квартиру на 16 этаже вместе с частью БПЛА, но не взорвался.

Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

Кумулятивный заряд в военном деле — бронебойные снаряды. Такой заряд пробивает железобетонные плиты толщиной до полуметра.

После взрыва капсюля-детонатора заряда, возникает детонационная волна, которая перемещается вдоль оси заряда.

Между тем более 10 беспилотников сбиты в Подмосковье за утро 30 мая.

Кремль

Инцидент над Кремлем произошел глубокой ночью 3 мая, администрация президента о произошедшем известила россиян днем.

Военные с применением систем радиолокационной борьбы вывели аппараты из строя.

Российский лидер не пострадал.