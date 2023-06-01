2 июня
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Происшествия

Директор УК пойдет под суд из-за падения наледи с карниза дома на жительницу Барнаула

В Барнауле директор УК предстанет перед судом за то, что с карниза здания, которое находилось под его ответственность, на 20-летнюю девушку упал кусок наледи. Об этом сообщает следком по региону.

Директор УП пойдет под суд из-за падения наледи с карниза дома на жительницу Барнаула
Директор УП пойдет под суд из-за падения наледи с карниза дома на жительницу Барнаула
Следственный комитет по Алтайскому краю

Установлено, что инцидент произошел в январе 2023 года на улице Петра Сухова, 77. Из-за погодных условий на крыше многоквартирного дома образовались большие сосульки и наледь.

Управляющий не предпринял никаких мер по обеспечению безопасности людей, а именно не организовал уборку снега с крыши и ограждение территории.

В результате 6 января на проходившую мимо дома 20-летнюю девушку упал снежный ком с кусками наледи. У потерпевшей диагностировали черепно-мозговую травму и перелом позвоночника.

В отношении УК было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Оно направлено в суд.

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