1 декабря
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Происшествия

Девочка ушла ночевать к подруге и пропала

В Красноярске вторые сутки разыскивают 15-летнюю школьницу.

Поиски человека.
Поиски человека.
vk.com/la_altay

Она пропала 28 ноября.

Перед исчезновением девочка-подросток зашла к матери на работу и отпросилась у нее в гости к подруге с ночевкой.

Утром перестала отвечать на звонки, в школе ее матери сообщили, что на занятиях ребенок так и не появился, указывает Газета.Ru.

После самостоятельных поисков мать девочки обратилась в полицию. К поискам подключились волонтеры.

Ранее в Нижнем Новгороде пропала 10-летняя девочка. После долгих поисков ее нашли в диване у соседа.

К поискам девочки сразу подключились волонтеры и полиция. Пропавшую несколько часов искали на улице, затем пошли проверять квартиры соседей.

Там и нашли. Сбежавшая оказалась в квартире 44-летнего мужчины.

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