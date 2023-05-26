Девочка получила компрессионный перелом позвоночника после игры на детской площадке в Барнауле

Жительница Барнаула сообщает, что опасная детская площадка находится в микрорайоне Западный во дворе нового дома Беляева, 14.
Ее 9-летняя дочь играла на площадке и упала с горки. В результате она получила компрессионный перелом позвоночника.
По словам матери пострадавшей девочки, детская площадка абсолютно небезопасна. Конструкция слишком высокая, ограждений на высоте нет. Внизу же - голый бетон.
"Считаю, необходимо убрать этот игровой комплекс и установить другой, безопасный, соответствующий нормам и стандартам", - заявила жительница Барнаула.
Ранее трехлетний малыш получил перелом в бассейне с шариками в Барнауле.