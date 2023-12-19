21 декабря
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Происшествия

Девочка поела снег, после чего ее экстренно госпитализировали

Годовалого ребенка госпитализировали после дневной прогулки, пишет 47news.ru.

Скорая помощь.
Скорая помощь.
СС0

Это случилось в Санкт-Петербурге.

Мама девочки рассказала, что девочка упала на снег и случайно съела несколько снежинок. Спустя некоторое время ребенку стало плохо.

После прогулки у девочки наблюдались проблемы с дыханием, пишет Газета.Ru. Ребенка госпитализировали с двусторонним пневмотораксом и отравлением неустановленным веществом, указывает "Фонтанка".

Ранее дети отравились на всероссийском цирковом конкурсе. Дети завтракали и обедали в кафе при местной гостинице. У них диагностировали норовирус.

В кафе проводили проверку.

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