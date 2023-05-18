19 мая
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Происшествия

Дети выжили в крушении самолета и 16 дней жили в джунглях одни

Самолет потерпел крушение в Колумбии, и выжившим детям пришлось больше двух недель провести в джунглях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой журнал Semana.

Джунгли
Джунгли
Freepic

По информации журнала, самолет Cessna 206 лете из муниципалитета Солано в город Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. 1 мая он потерпел крушение. В последнем переданном сообщении пилот воздушного судна сообщил о неисправности двигателя.

На борту самолета находились семь человек - трое взрослых и четверо детей. Взрослые погибли, в том числе мать детей.

Четверо детей чудом выжили. В джунглях оказалась 13-летняя со своими младшими братьями. Возраст мальчиков составлял 9 лет, 4 года и 11 месяцев.

Дети самостоятельно строили шалаши из листьев и палок - их скрепляли резинками для волос. В течение 16 дней они питались фруктами и детским питанием.

На поиски детей отправились военные. 17 мая президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что военные смогли найти живыми всех четырех детей.

В данный момент детей осматривают специалисты.

Ранее карусель вместе с детьми и взрослыми рухнула в российском городе.

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