13 ноября
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Происшествия

Дерзкий россиянин снял телевизор со стены магазина и унес

В Челябинске вор украл телевизор, сняв его со стены магазина на глазах у многочисленных очевидцев.

Телевизор. Помехи.
Телевизор. Помехи.
CC0

Следственно-оперативная группа примчалась в торговый центр и опросили свидетелей происшествия. Оперативники отследили маршрут передвижения преступника.

Вскоре по приметам был задержан местный житель, указывает Газета.Ru. Он признался в содеянном и пояснил, что зарабатывает на жизнь, совершая кражи и сбывая похищенное прохожим или сдавая в ломбард.

Ранее рубцовчанин украл у пенсионерки норковую шубу и телевизор. В ходе осмотра по месту жительства фигуранта изъята похищенная шуба, а телевизор правоохранители изъяли из ломбарда

Мужчину заключили под стражу. Ему грозит до 6 лет лишения свободы за "кражу с незаконным проникновением в жилище".

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