Дерзкая сибирячка без трусов села парню на лицо в ночном клубе ради шампанского и попала на видео

В ночном клубе Новосибирска девушка скинула с себя штаны и нижнее белье и села парню на лицо. Она хотела победить в конкурсе. Об этом сообщает "КП-Новосибирск".

Инцидент произошел 23 июня в новосибирском клубе.

Ведущий объявил конкурс, и одна из участниц решила победить во что бы то ни стало. Она в момент сняла с себя штаны и трусы, а затем села незнакомому парню на лицо.

Не сказать, что приз за дерзкую выходку того стоил. Девушке вручили бутылку шампанского. А вот парню ничего не досталось, кроме воспоминаний.

Посетители клуба снимали происходящее на видео. Вскоре оно попало в сеть и возмутило горожан.

Заядлые тусовщики уверяют, что подобные конкурсы в ночных клубах не редкость. Посетители под действием алкоголя и азарта готовы на многое.