Депутата городской думы нашли выпавшим из окна

Тобольский депутат выпал из окна и разбился насмерть, сообщает Baza .

Тело 46-летнего Владимира Егорова было обнаружили во дворе его дома. По версии следствия, он выпал из окна третьего этажа.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту случившегося.

Ранее женщина разбилась после падения из окна в Барнауле.