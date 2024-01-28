29 января
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Происшествия

Дело об угрозах и елке из-за ролика в соцсетях приняло "уголовный оборот" и на контроле у Бастрыкина

Сотрудники алтайского Следкома возбудили уголовное дело против мужчины, который был участником инцидента с елкой, а впоследствии стал угрожать расправой жительнице Барнаула, указывает "МК".

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В одном из барнаульских пабликов появилось видео, на кадрах которого два молодых человека зашли в подъезд дома. А потом один из них стал пинать елку.

Ул. Солнечная Поляна, 81.
Ул. Солнечная Поляна, 81.
"В курсе 22"

Опубликовавшей ролик женщине начал писать один из героев скандального видео и угрожать расправой за распространение ролика в сети — мужчина и пригрозил зарезать ее родственников мужского пола, если видео не удалят. Также он написал другой девушке, которая тоже распространила видео. "Если не удалишь через 30 минут, я приеду".

Реакция

Полицейские начали проверку. Следователи регионального СКР возбудили уголовное дело. В пресс-службе центрального аппарата ведомства СКР отметили, что фигурант дела — уроженец одной из республик Закавказья.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил расследование этого дела на контроль.

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