Дело бывшего прокурора Новосибирской области направлено в Барнаул

Дело должны рассмотреть Ленинском райсуде Барнаула.

Однако адвокат подсудимого заявила, что такое решение будет обжаловано. Она считает, что подзащитный не сможет повлиять на беспристрастность суда в Новосибирске.

Что произошло

Фалилеев занимал пост главы прокуратуры Новосибирской области с 2015 года. В ноябре 2018-го ушел в отставку, в феврале 2022 года задержан и арестован. Обвиняется в получении взятки в особо крупном размере.

Во время своей работы в надзорном ведомстве получал деньги от криминальных авторитетов.

Предполагается, что это были, в том числе и деньги владельцев крупного торгового центра «Восток» на окраине Новосибирска. Взамен Фалилеев оберегал торговый центр от всяческих проверок.

Одновременно с бывшим прокурором задержали и его экс-заместителя Андрея Турбина. Первый заместитель главы прокурора Любовь Кузьменок написала рапорт об увольнении по собственному желанию.

Проверка Генпрокуратуры

Проверка была серьезная — более 30 сотрудников прокуратуры получили те или иные взыскания.

Служба

Фалилеев является Государственным советником юстиции II класса, что соответствует званию генерал-лейтенант. До 2016 года он был прокурором Забайкальского края, где тоже были некие сведения о возможных превышениях его полномочий.

Ранее депутаты поддержали назначение Якова Хорошева главным прокурором Новосибирской области. Ранее Хорошев работал на аналогичной должности в Алтайском крае.